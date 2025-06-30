В День семьи, любви и верности в Казани пройдут торжественные богослужения

В День семьи, любви и верности 8 июля в Казани на территории храма Кирилла Казанского пройдет праздничная литургия. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Эльвира Ахметова.

«В 11 часов состоится возложение цветов у памятника Петра и Февронии Муромских. Состоится концерт от Дома дружбы народов, на территории храма будет работать ярмарка, пройдут мастер-классы», – рассказала она.

Председатель Епархиального Отдела по вопросам семьи, защите отцовства, материнства и детства Казанской Епархии Ярослав Петрущенков отметил, что День семьи, любви и верности был инициирован русской православной церковью.

«Во всех храмах Казанской Епархии в этот день будут совершаться торжественные богослужения, чествования многодетных и многопоколенных семей», – сказал Петрущенков.

Более 600 праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, пройдут в Татарстане. Ежегодный праздник, который проводится во всей стране, приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака. С 1 по 8 июля в республике пройдет семейная неделя.