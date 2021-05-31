В День русского языка в Казани пройдет молодежный концерт «Пушкин FM»

6 июня, в День рождения поэта Александра Пушкина, татарстанцы отметят День русского языка. В этот день в Казани состоится закрытие фестиваля «Пушкинфест». Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«В Год родных языков и народного единства 6 июня мы будем праздновать День русского языка. Программа мероприятий достаточно насыщенная. В этом году по инициативе Центра русской культуры им. А.С. Пушкина будет организован „Пушкинфест“. Программа мероприятий обширная как для детей, так и для молодежи. Пройдут мероприятия с участием Президента РТ, состоится традиционное возложение цветов у памятника Пушкину», — сказал он.

Директор культурного центра им. Пушкина Наталья Комар добавила, что 6 июня в Казани состоится церемония закрытия фестиваля русской культуры «Пушкинфест», будет организован молодежный концерт «Пушкин.FM». Кроме того, в этот день в столице Татарстана пройдут торжественные мероприятия возле памятника А.С.Пушкину и в Татарском государственном академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.