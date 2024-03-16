В день рождения своей семьи: молодожены Бугульмы отправились на выборы из ЗАГСа

Молодожены из Бугульмы, Илья и Ангелина Кузьмичевы сразу после ЗАГСа отправилась на избирательный участок. Так получилось, что день их свадьбы совпал со вторым днем голосования на президентских выборов.

Бугульминцы решили в один день со свадьбой исполнить и свой гражданский долг.

«Мы решили проголосовать в такой важный для нас день, потому что нам небезразлично будущее страны. Мы, граждане Российской Федерации, хотим, чтобы наша семья жила в процветающем государстве, чтобы у нас всё хорошо было», — заявила семья Кузьмичевых.

Молодожены проголосовали на избирательном участке №1113, организованном в местном татарском культурном центре. Они уверены, что проголосовать в день рождения семьи — это возможность выразить свое мнение в пользу будущего благополучия страны.

Накануне, 15 марта, в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов, на избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).