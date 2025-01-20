В день рождения первого Президента РТ ТНВ покажет фильм «Шаймиев»

Сегодня в 16 часов телеканал «ТНВ-Татарстан» покажет документальный фильм «Шаймиев». Созданная творческим объединением «7 дней» картина рассказывает о жизни первого Президента Татарстана, ныне Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, которому сегодня исполняется 88 лет.

Минтимер Шаймиев занимал пост Президента Татарстана 19 лет, с 1991 по 2010 год. Он Герой труда России и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Несколько раз политик становился доверенным лицом Президента России Владимира Путина в ходе предвыборных кампаний.

Именем Минтимера Шаймиева назван новый стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, который собирают на Казанском авиастроительном заводе имени С. П. Горбунова.