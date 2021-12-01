В день рождения партии «Единая Россия» Юрий Камалтынов провел прием граждан

Фото: пресс-служба «Единой России»

Сегодня партия «Единая Россия» отмечает 20-летие. В честь праздника было решено провести декаду приемов граждан, которая продлится до 10 декабря. Мероприятию дал старт заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия» Юрий Камалтынов. Он подчеркнул, что вне зависимости от праздника депутаты должны продолжать усердно работать над обращениями граждан.

Фото: пресс-служба «Единой России»

«Мы регулярно приглашаем депутатский корпус, представителей органов исполнительной власти мы приглашаем в общественные приемные, чтобы провести разговор с избирателями. А сегодня мы отмечаем 20-летие партии, поэтому было принято решение о проведении декады тематических приемов по всем вопросам, которые волнуют людей», – сказал Камалтынов.

Он пояснил, что в эти дни запланированы общественные приемы со всеми депутатами Госдумы РФ от Татарстана, а также с представителями власти на муниципальном уровне.

Юрий Камалтынов также провел прием и ответил на вопросы граждан. Они задавали вопросы о строительстве тротуаров, благоустройстве дворов и газификации.

Фото: пресс-служба «Единой России»

«Люди приходят за решением. Иногда, в силу объективных причин, его найти нельзя, а остальными нужно заниматься. У нас это получается, в каждом таком случае испытываешь удовлетворение от того, что смог помочь людям», – добавил Камалтынов.

Так, жительница Зеленодольского района Ирина Андронова поинтересовалась у замсекретаря ТРО ВПП «Единая Россия», когда будет благоустроен ее двор.

«Я хотела бы, чтобы наш двор стал современным и комфортным. У нас во дворе много детей и пенсионеров. Но он находится в плачевном состоянии», – сказала жительница.

В ответ Юрий Камалтынов заверил, что территория обязательно будет приведена в порядок в ближайшие два года по республиканской программе «Наш двор», так как в нее попали все объекты старше пяти лет.