В День российской науки в Нацбиблиотеке РТ пройдет цикл бесплатных лекций

В День российской науки, который отмечается с 1999 года 8 февраля, в Национальной библиотеке Татарстана состоится «Марафон знаний» – цикл бесплатных научно-популярных лекций для всех желающих.

Интересно и просто медицину, биологию, физику и химию изложат ученые Казанского университета, КНИТУ-КАИ и сотрудники Дома занимательной науки и техники. В формате научного стенда молодые ученые и популяризаторы науки из КФУ расскажут о крутых разработках, исследованиях, спорных теориях современности. Для самой младшей аудитории запланирована научно-интерактивная игра, развивающая техническое творчество и инженерно-конструктивное мышление.

«Научные лекции проходили в Национальной библиотеке и раньше, но в таком формате, чтобы это было на протяжении всего дня в формате марафона, то есть с утра и до вечера, впервые. Библиотека давно тесно сотрудничает в Казанским университетском, и этот проект родился в коллаборации с ним. Затем к нам присоединились ещё две организации – КНИТУ-КАИ и Дом занимательной науки и техники. Самая младшая аудитория, на которую рассчитаны лекции, – 6+. Верхняя граница возраста аудитории не ограничена», – рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь Национальной библиотеки РТ Юлия Гоголева.

Представитель Национальной библиотеки также подчеркнула, что все лекции «Марафона знаний» бесплатные, но для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте библиотеки или через ее официальный Telegram-канал .

«Проходить лекции будут одновременно в нескольких залах: в большом конференц-зале, который вмещает 200 человек, в выставочном зале, где размещаются до 100 человек, в музыкальном зале с вместимостью 40 человек. На некоторые мероприятия регистрация уже закрыта, и это преимущественно детские научно-популярные лекции, потому что там число мест было небольшое. На лекции для более взрослой аудитории еще можно успеть пройти регистрацию», – обратила внимание Гоголева.

Так, в 13 часов в детском зале для аудитории 12+ начнется лекция «О чем мурчат птицы: что такое мурмурация?» Слушатели узнают, что такое мурмурация, зачем птицы собираются в стаи и какой эффект оказывает плотная группа птиц на потенциального хищника. Проведет лекцию Софья Хохлачева – орнитолог, член Русского общества сохранения и изучения птиц имени Мензбира, секретарь Татарстанского отделения Союза охраны птиц России, сотрудник Института экологии, биотехнологии и природопользования КФУ.

В 14.30 в детском зале для самых маленьких, аудитории 6+, пройдет интерактивная игра «Что появилось из космоса?» Проведут ее сотрудники Дома занимательной науки и техники. Участники узнают, что общего между человеком и космосом, и какими изобретениями, связанными с космосом, люди пользуются каждый день.

С 15:00 до 16.30 в конференц-зале для аудитории 16+ пройдет лекция медицинской направленности «С любовью к сердцу». Преподаватель КГМУ, кандидат медицинских наук, практикующий врач-кардиолог Энже Харисова расскажет, как распознать симптомы боли в сердце и действовать в экстренных ситуациях. А также как можно защитить себя и своих близких от возможных последствий внезапной сердечной боли.

С 16:30 до 18.00 также в конференц-зале с лекцией по химии выступит Анна Гедмина. Она расскажет об открытии «неуловимого» элемента в Казани: почему шестой элемент платиновой группы почти до середины XIX века оставался непокоренным и какую роль в его изучении сыграл профессор химии Императорского Казанского Университета Карл Клаус. Спикер – доцент кафедры аналитической химии, кандидат химических наук, заместитель директора по воспитательной и социальной работе Химического института имени Бутлерова КФУ.

В выставочном зале с 13.00 профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ, директор астрономической обсерватории имени Энгельгардта Юрий Нефедьев расскажет, какое влияние спутник Земли Луна оказывает на жизнь людей. Слушатели узнают о загадочных артефактах, которые содержат некоторые кратеры Луны, и о том, почему многие космические миссии на лунную поверхность до сих пор вызывают много толков. Рекомендуемая аудитория лекции заявлена как 12+.

С 16:30 в выставочном зале будет проходить лекция под названием «Фотоника – краеугольный камень XXI века». Она рассчитана на слушателей от 16 лет. Проведет лекцию доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой радиофотоники и микроволновых технологий КНИТУ-КАИ Артем Кузнецов. Он расскажет, какие возможности открывает использование света для современного технического прогресса, почему без фотоники был бы невозможен современный интернет и многие другие вещи, к которым мы привыкли.

Научный стендап для слушателей от 16 лет пройдет также в выставочном зале – с 15.00 до 16.30. В увлекательное котельной форме молодые исследователи обещают рассказать, например, о применении для борьбы с патогенами фосфорорганических соединений, которые находятся на границе между ядами и лекарством. А также о цифровом перформансе, прошедшем путь от видеоигрового постмодерна до новой искренности; о юридических нюансах в любви и отношениях, а также о том, как бактерии справляются с нефтезагрязнениями лучше, чем Илон Маск с социальной сетью X (прежде Twitter, заблокирована в России).