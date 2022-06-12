В День России в казанском Парке Победы провели патриотическую акцию «Zа Россию»

На территории Парка Победы в татарстанской столице состоялась патриотическая акция «Zа Россию», приуроченная к празднованию одного из главных государственных праздников – Дня России.

Активисты татарстанского регионального отделения Молодой гвардии «Единой России» начали собираться на площадке парка еще с утра. Здесь молодогвардейцы организовали интерактивную флешмоб-зону: горожанам и гостям города, отдыхающим в парковой зоне, предложили на время «собрать» карту России в формате паззла (и проверить свое знание географии нашей страны), сфотографироваться с дружелюбным «белым медведем» и другие активности.

Помимо интерактивных ивентов все желающие смогли получить из рук активистов патриотичные ленточки в цвете российского триколора – еще один символ народного единения и солидарности в День России.

«Сегодня мы проводим патриотическую акцию «Zа Россию» в Парке Победы. Здесь мы организовали сразу четыре вида активностей. Это традиционная раздача ленточек в цветах российского флага, нанесение аквагрима в виде триколора. Также мы устраиваем тематическую фотозону с двумя анимированными медведями и «сердцем». И самое интересное – мы предлагаем сыграть в игру «Собери Россию». Здесь нужно уложиться в 10 минут, чтобы получить нагрудный значок «Я знаю Россию»», - рассказал журналистам член регионального штаба Молодой гвардии «Единой России» Андрей Киселев.

По словам ребят, живой и вовлекающий формат акции позволяет ее участникам еще лучше почувствовать свою сопричастность к празднику и зарядиться позитивным настроением в День России.

«Участниками нашей акции могут стать все желающие – местные жители, гуляющие в парке, а также гости нашей столицы», - резюмировал активист.

