В День России в Казани состоится открытие памятника воинам-интернационалистам

В Казани в День России, 12 июня, состоится открытие памятника воинам-интернационалистам. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

Открытие запланировано на 11.00 в парке Победы. Автором скульптуры выступил Александр Кислов.

«В честь этого события 12 июня в КДК имени Ленина выступит легендарный ансамбль ВДВ „Голубые береты“. Ансамбль исполнит песни простого солдата, его подвиге, любви к родине, настоящей армейской дружбе», — отметил докладчик.

Инициаторами установки памятника выступили Министерство культуры Татарстана, координационный совет Татарстана по вопросам ветеранов боевых действий в Афганистане, а также участники вооруженных конфликтов и контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что был объявлен конкурс, по итогам которого выиграла идея изобразить трех воинов-интернационалистов — это связист, стрелок и командир. При этом командир постарше, а возраст двух других бойцов соответствует возрасту молодых ребят, которых призывали из Татарстана во время Афганской войны. Высота композиции составит 3,2 метра, вместе со скалой — 4,5 метра.