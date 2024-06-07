В День России в Казани частично перекроют центр города

На День России с 12 до 23 часов будет частично ограничен центр Казани для движения транспорта.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, на это время закроют участок дороги по улице Батурина (от Карла Маркса до Кремлевской дамбы).

Также в данный временной отрезок нельзя будет проехать по улице Большая Красная (от Миславского до Батурина и от съезда с площади Тысячелетия до Батурина).

Следующим участком, который будет перекрыт практически полдня, станет улица Сибгата Хакима (от Декабристов до Абсалямова).

Отметим, что также в эти часы вы не сможете припарковать свою машину у Центра семьи «Казан».