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Новости Татарстана и Казани
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В День России в Казани частично перекроют центр города
На День России с 12 до 23 часов будет частично ограничен центр Казани для движения транспорта.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, на это время закроют участок дороги по улице Батурина (от Карла Маркса до Кремлевской дамбы).
Также в данный временной отрезок нельзя будет проехать по улице Большая Красная (от Миславского до Батурина и от съезда с площади Тысячелетия до Батурина).
Следующим участком, который будет перекрыт практически полдня, станет улица Сибгата Хакима (от Декабристов до Абсалямова).
Отметим, что также в эти часы вы не сможете припарковать свою машину у Центра семьи «Казан».
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