В День России у «Чаши» в Казани работает пункт отбора на службу по контракту

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В День России у Центра семьи «Казан» развернулся не только праздничный концерт, но и мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. В рамках патриотической акции «Вступай в Армию Победы» все желающие могли узнать о преимуществах контрактной службы, попробовать себя в сборке автомата и даже пострелять в интерактивном тире.

Офицер пункта отбора, капитан Егор Горячев рассказал, что такие выездные пункты работают на всех крупных городских мероприятиях.

«Любой желающий может узнать о критериях отбора, воинских частях, льготах и денежных выплатах. Если человек решит связать свою жизнь с армией, он может сразу пройти первичный отбор», – пояснил Горячев.

Особый интерес молодых людей вызвали практические активности: сборка-разборка автомата, снаряжение магазина патронами и стрельба в электронном тире. Юные солдаты с большим интересом разбирали автоматы, задавали вопросы офицерам и инструкторам по стрельбе.

«В этом году появилось у нас новое направление – отбор в Африканский корпус. Также увеличились выплаты: контрактники теперь могут рассчитывать на сумму от 2,5 миллиона рублей», – добавил офицер.

Среди тех, кто был намерен подписать контракт, оказался 27-летний Рамиль Сафин. Молодой человек признался, что долго взвешивал решение, но в итоге выбор сделал в пользу стабильности и мужества.

«Сейчас хорошие условия: достойная зарплата, социальные гарантии. У меня двое детей, и я хочу быть уверенным в завтрашнем дне. К тому же служба дает шанс проявить себя, получить новые навыки. И, конечно же, я от всей души хочу служить России и помочь привести ее к великой победе», – поделился Рамиль.

Пока на сцене звучали патриотические песни, у мобильного пункта выстроилась очередь из желающих узнать о службе. Многие интересовались не только финансовой стороной, но и возможностью карьерного роста.

Акция «Вступай в Армию Победы» продлится до 22:00, со старта акции консультацию получили сотни казанцев. Для некоторых из них День России может стать первым шагом к новой профессии – профессии защитника Отечества.

Напомним, что мобильный пункт в Казани работал также и 9 мая.