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Новости Татарстана и Казани
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В День России у Чаши в Казани будет работать пункт отбора на службу по контракту
В День России, 12 июня, в Казани возле Чаши будет работать мобильный пункт отбора на контрактную службу.
Специалисты пункта отбора расскажут всем желающим об условиях заключения контракта, а также проведут консультации о должностях, местах будущей службы, о возрастных ограничениях, о льготах, гарантиях и денежных выплатах. Кроме того, горожане смогут посмотреть на макеты оружия, гранат, а также принять участие в сборке и разборке автомата.
Напомним, что в предыдущий раз мобильный пункт работал в Казани 9 мая. Проинспектировать мобильный пункт тогда пришел и Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Для того, чтобы заключить контракт с Минобороны РФ в Татарстане, необходимо обратиться в ближайший военкомат или исполком сельского поселения.
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