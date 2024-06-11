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СВО 11 июня 2024 13:02

В День России у Чаши в Казани будет работать пункт отбора на службу по контракту

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В День России, 12 июня, в Казани возле Чаши будет работать мобильный пункт отбора на контрактную службу.

Специалисты пункта отбора расскажут всем желающим об условиях заключения контракта, а также проведут консультации о должностях, местах будущей службы, о возрастных ограничениях, о льготах, гарантиях и денежных выплатах. Кроме того, горожане смогут посмотреть на макеты оружия, гранат, а также принять участие в сборке и разборке автомата.

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

Напомним, что в предыдущий раз мобильный пункт работал в Казани 9 мая. Проинспектировать мобильный пункт тогда пришел и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Для того, чтобы заключить контракт с Минобороны РФ в Татарстане, необходимо обратиться в ближайший военкомат или исполком сельского поселения.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на сайте или по телефонам: 8 (800) 222 59 00, 8 (843) 221 44 52 или 8 (843) 299‒17‒71 Центр «Батыр».
#служба по контракту
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