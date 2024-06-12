В День России Тимур Нагуманов навестил семьи бойцов с новорожденными детьми

В праздничный день глава Альметьевского района Тимур Нагуманов навестил родственников бойцов и поздравил жен военнослужащих с прибавлением в семье. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, с начала объявления частичной мобилизации в семьях военных родилось 37 детей.

Недавно в одной из них появился на свет четвертый ребенок, в другой — второй. Мамы вместе с малышами чувствуют себя хорошо.

Тимур Нагуманов вручил цветы и сертификаты в детский магазин.

«Семьи наших бойцов сейчас особенно нуждаются во внимании, и мы стараемся их поддерживать, — прокомментировал он. — Несмотря на расстояние, они всегда на связи со своими мужьями, поддерживая друг друга. Пока отцы на боевом посту, их семьи — надежный тыл. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия молодым мамам и малышам, а нашим героям — скорейшего возвращения домой живыми и невредимыми».

В День России Тимур Нагуманов благодарит всех защитников, настоящих патриотов, кто в это непростое время отстаивает судьбу нашей страны и справедливость истории.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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