В День России студотряды Татарстана открыли летний трудовой семестр

На праздновании Дня России в Казанском Кремле был дан старт летнему трудовому семестру Студенческих отрядов Татарстана. В этом году через систему Студотрядов будут трудоустроены более 12 тыс. человек.

«С большим удовольствием поздравляю всех с началом летнего трудового семестра. Ежегодно порядка 12 тыс. человек участвуют в деятельности студенческих трудовых отрядов. Мы говорим о том, что трудовое воспитание – это важная составляющая гражданского становления нашей молодежи. Мы очень гордимся, что наши студотряды вносят большой вклад в развитие экономического потенциала Татарстана», – обратился к студотрядовцам министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Ему отрапортовали о готовности студенческих отрядов Татарстана из разных районов республики к отправке к местам работы. Садыков принял рапорт и дал старт семестру.

Каждый год студенческие отряды Татарстана дают возможность тысячам молодых людей получить ценный трудовой опыт. Ребята находят работу в самых разных сферах: от строительства и медицины до туризма, сельского хозяйства и промышленности, помогают в организации детского отдыха и пассажирских перевозок.

«Россию делают сильной регионы. Татарстан богат талантливыми энергичными молодыми людьми и трудовыми династиями. Крайне горд, что Студенческие отряды Татарстана – лучшие в стране. В добрый путь, алга», – отметил сенатор РФ от РТ Александр Терентьев.

Российские студенческие отряды – крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.