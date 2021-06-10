В день России стартует третий трудовой семестр студенческих отрядов Татарстана

В день России, 12 июня, начнется третий трудовой семестр студотрядов Татарстана. На Кремлевской набережной учащиеся получат путевки для работы на объектах, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Мероприятие объединит более 300 активных представителей студенческой молодежи и станет для представителей движения отправной точкой в трудовое лето. Сейчас студенты активно готовятся к работе — проходят обучение по выбранным специальностям, участвуют в конкурсных отборах на трудовые проекты и досрочно закрывают сессию», — рассказали в пресс-службе.

Ежегодно в трудовом студенческом движении участвуют более 10 тыс. татарстанцев. Они пробуют себя в сфере строительства, педагогики, транспортного, сельского и лесного хозяйств и в других сегментах экономики.