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Ру Тат
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10 июня 2021  05:14
Арсений Каримов

В день России стартует третий трудовой семестр студенческих отрядов Татарстана

В день России стартует третий трудовой семестр студенческих отрядов Татарстана
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В день России, 12 июня, начнется третий трудовой семестр студотрядов Татарстана. На Кремлевской набережной учащиеся получат путевки для работы на объектах, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Мероприятие объединит более 300 активных представителей студенческой молодежи и станет для представителей движения отправной точкой в трудовое лето. Сейчас студенты активно готовятся к работе  —  проходят обучение по выбранным специальностям, участвуют в конкурсных отборах на трудовые проекты и досрочно закрывают сессию», — рассказали в пресс-службе.

Ежегодно в трудовом студенческом движении участвуют более 10 тыс. татарстанцев. Они пробуют себя в сфере строительства, педагогики, транспортного, сельского и лесного хозяйств и в других сегментах экономики.

#минмолодежи рт #студотряды татарстана
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