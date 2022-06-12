В День России нижнекамская телевышка окрасится в цвета российского триколора

В честь Дня России сегодня вечером нижнекамская телебашня засияет цветами российского триколора. Об этом «Татар-информу» рассказала вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.

«На всю высоту башни — а это 196 метров — появится флаг, а на его фоне надпись: „С Днем России“», — уточнила собеседница агентства.

Трансляция начнется в темное время суток, с 20.30.

Осуществить проект по оснащению нижнекамской телевышки иллюминацией предложили сами нижнекамцы, его реализовали к 50-летию города в 2016 году. Над проектом работал бывший главный инженер проектно-конструкторского центра нефтехимиков Юрий Новик. Теперь подсветка появляется на телевышке регулярно: на Новый год, День России и по другим значимым поводам.

Сейчас на телебашне каждый день новый сценарий — нижнекамцам транслируют летние мотивы.