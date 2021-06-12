В День России лауреаты «Созвездия-Йолдызлык» впервые дали концерт в Казанском Кремле

Впервые на территории Казанского Кремля выступили лауреаты и победители XXI Ежегодного открытого молодежного телевизионного фестиваля эстрадного искусства Республики Татарстан «Созвездие-Йолдызлык». Праздник музыки и танца состоялся в честь Дня России.

«Настоящее детство происходит здесь, на концертах „Созвездия”. Для участников это возможность встречи, общения и обмена энергией. Для нас большая честь выступать в сердце нашей столицы. Площадка очень удачная, и надеемся, что это не последнее наше выступление на территории Казанского Кремля», — прокомментировала это событие исполнительный директор фестиваля Наталья Смирнова.

Неудивительно, что один из самых молодых государственных праздников был отмечен выступлениями юных восходящих звезд российской эстрады. Для демонстрации своих талантов жителям и гостям столицы РТ собрались более 350 молодых артистов. Они представили лучшие номера, которые получили высокие оценки российских мастеров сцены.

Словно разгоняя грозовые тучи, нависшие над центром Казани, подрастающее поколение музыкантов и уже состоявшиеся профессионалы своего дела открыли торжественный концерт исполнением Государственного гимна России.

«В день праздника нашей страны переполняют самые добрые и теплые чувства. Его кульминацией, как мне кажется, является концерт „Созвездия-Йолдызлык”, который проходит в центре нашей республики. В исполнении наших детей мы слышим гимн России. В этот момент приходит понимание того, что именно в таких мероприятиях воспитывается новое поколение молодежи, которое всегда будет бережно относиться к традициям, культуре, ценностям нашего многонационального народа», — уверен первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов

Под несмолкаемые аплодисменты на сцене пронеслись, сменяя друг друга, 48 песенных и танцевальных номеров. Свои умения в этот день продемонстрировали народный вокальный ансамбль «Азаль», ансамбль танца «Татарстан», студия «Фристайл», ансамбль «Паприка», коллектив «Камские звездочки» и дуэт «Версия». К празднику присоединились танцевальные коллективы «Шарм», «Дорога из города», «Орфей», «Ал чэчэк», «Изумрудный город» и многие другие.

Финальным аккордом мероприятия стало исполнение гимна фестиваля «Дискотека Солнца», мотивы которого, кажется, разносились далеко за пределами стен Казанского Кремля.

Напомним, большое фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» ежегодно проходит под патронажем Президента РТ и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В этот разн оно посвящено Году родных языков и народного единства.

Автор фото: Рамиль Гали.