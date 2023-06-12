В День России лауреаты движения «Созвездие-Йолдызлык» поздравили казанцев концертом

Сегодня в честь Дня России в стенах Казанского Кремля состоялся праздничный концерт с участием лауреатов и победителей республиканского фестиваля детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык». Для жителей и гостей города творческие коллективы Татарстана подготовили более 50 красочных номеров.

«От имени многотысячной молодежи республики поздравляю вас с Днем России. Вот уже много лет Кремль выступает самой лучшей площадкой, чтобы молодежь Татарстана — самые яркие участники фестивального движения „Созвездие-Йолдызлык“ — показали и подарили жителям и гостям Казани свое творчество, талант и красоту. При этом „Созвездие-Йолдызлык“ олицетворяет и то, что в республике дружно проживают разные конфессии», — заявил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Для демонстрации своих талантов жителям и гостям столицы Татарстана на площади перед мечетью «Кул-Шариф» собрались более 350 юных артистов. На празднике музыки и танца они исполнили свои лучшие номера, уже завоевавшие любовь зрителей и получившие высокие оценки от мэтров эстрадного искусства России.

Особым моментом празднества стало коллективное исполнение гимна России. Лучшим голосам фестиваля подпевали глава Минмолодежи Татарстана и представители публики.

«Самое главное, что мечеть „Кул-Шариф“ освещает своим светом души этих детей. Участники движения исполнили гимн России — его исполнение без преувеличения стало одним из самых душевных и глубоких в стране. Когда гимн звучит в стенах Кремля, его слова и смысл проникают, без сомнения, в каждого участника грандиозного концерта», — поделился своей оценкой события генеральный продюсер фестивального движения Дмитрий Туманов.

В этом году традиционный концерт «Созвездия-Йолдызлык» проходит в рамках объявленного в Татарстане Раисом РТ Рустамом Миннихановым Года национальных культур и традиций. Со сцены с Днем России казанцев и гостей города поздравили студенты ГИТИСа, Казанской государственной консерватории и Казанского музыкального колледжа.

Кроме того, перед зрителями выступили заслуженные артисты Татарстана, в том числе Ильгиз Закиев, Владимир Шнитко и Амир Ахмадишин, а также обладатели Гран-при фестиваля — Игнат Изотов, Инсаф Ганибаев, Адиля Зиннатуллина, Миляуша Нугманова.

По словам организаторов, для участников фестивального движения со всего Татарстана концерт является уникальной возможностью выступить на территории Кремля и вновь окунуться в атмосферу творческого общения. А для зрителей мероприятие — это прекрасная возможность познакомиться с лучшими коллективами фестивального движения, поскольку не все татарстанцы могут попасть на концерты «Созвездия-Йолдызлык».

Праздничный концерт прошел при поддержке Министерства по делам молодежи Татарстана. Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» проходит под патронажем Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Фестивальное движение получило широкое признание как в Татарстане, так и за его пределами.