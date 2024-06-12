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В День России ЕР провела по всей стране флешмобы, концерты и автопробеги
В День России «Единая Россия» организовала по всей стране патриотические флешмобы, творческие и спортивные мероприятия, концерты и автопробеги. Об этом сообщает татарстанское региональное отделение партии.
«Россия — это наша великая история, достижения наших предков, богатейшая культура и традиции, наши духовные ценности. Россия — это наши люди, крепкие духом и с широкой душой. Которые во все времена вставали на защиту Родины. Стоят и сегодня», — сказал секретарь генсовета «Единой России», врио главы Республики Алтай Андрей Турчак.
Праздники дружбы народов прошли и в других регионах. В Омске состоялось шествие национально-культурных объединений, во Владивостоке активисты помогли организовать несколько тематических площадок, а на Центральной площади города развернули масштабный российский флаг. В Севастополе более 40 машин проехали по городу с российским триколором. В ДНР автопробег стартовал в Донецке, посетил Макеевку и Харцызск.
С Днем России татарстанцев поздравил Секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
«Сегодня мы отмечаем День России — главный государственный праздник нашей страны. Он близок всем, кто бесконечно дорожит своей Родиной, мечтает видеть ее сильной и процветающей», — сказал он.
В Татарстане также прошли ряд акций. «Молодая Гвардия Единой России» раздала более 45 тыс. ленточек с триколором. Работала фотозона «Я люблю Россию» с аниматором в костюме медведя, где каждый мог сделать памятное фото. В Штабе общественной поддержки «Единой России» Татарстана стартовала акция по созданию герба страны из полимерной глины.
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