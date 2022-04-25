В День родного языка у памятника Тукаю в Казани состоится праздник поэзии

Завтра, 26 апреля, исполнится 136 лет со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В честь этого события на разных площадках татарстанской столицы пройдут тематические мероприятия, а также традиционное возложение цветов к монументу поэта. Об этом на деловом понедельнике сообщила замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

«По этому случаю в Казани планируются традиционные праздничные мероприятия. Возложение цветов к памятнику в сквере Габдуллы Тукая пройдет в 9 утра, а в 13 часов у памятника поэту возле Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля состоится праздник поэзии», – рассказала докладчица.

Она добавила, что в 16 часов на площади перед театром Камала пройдет гала-концерт и подведение итогов акции «Мин татарча сөйләшәм!». Кроме того, в рамках празднования Дня родного языка исполком Казани вместе с театром им. Кариева проведет перфоманс «Многоликий Тукай».

В заключение Гузель Сагитова подчеркнула, что казанские власти проводят системную работу по популяризации татарского языка, которая не ограничивается какими-либо знаковыми датами.

«Многие проекты, разработанные в Год родных языков и народного единства, продолжаются по сей день. Мы хотим, чтобы Казань стала городом, где активно используется татарский язык, язык Тукая», – резюмировала Сагитова.

