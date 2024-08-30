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Общество 30 августа 2024 06:15

В День республики в Татарстане ожидается небольшая облачность и до +25 градусов

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В День республики в Татарстане ожидается небольшая облачность и до +25 градусов
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В День Республики Татарстан в регионе ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Будет дуть северо-восточный, северный ветер 4-9 м/с, днем местами порывы будут достигать 13 м/с. Столбик термометра будет показывать от +20 до +25 градусов.

#прогноз погоды
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