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В День республики в Татарстане ожидается небольшая облачность и до +25 градусов
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Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»
В День Республики Татарстан в регионе ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.
Будет дуть северо-восточный, северный ветер 4-9 м/с, днем местами порывы будут достигать 13 м/с. Столбик термометра будет показывать от +20 до +25 градусов.
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