В День республики в Казани пройдет патриотическая акция «Вступай в Армию Победы!»

В День республики, 30 августа, в Казани пройдет масштабная патриотическая акция «Вступай в Армию Победы!». Мероприятие начнется в 15:00 и продлится до 19:00 часов.

У Центра семьи «Казан» развернутся палатки армии России, Африканского Корпуса и Казанского высшего танкового командного училища. Здесь можно будет посмотреть выставку стрелкового оружия – будет представлено около 100 единиц, а также показательные выступления по тактическому армейскому бою.

Специалисты пункта по отбору на военную службу расскажут о контрактной службе, а волонтеры проведут мастер-классы по плетению браслетов выживания и маскировочных сетей. Кроме того, можно будет увидеть амуницию бойцов СВО, примерить военную форму и получить фото в подарок, потренироваться в сборке автомата и пострелять в тире.

На площадке патриотической акции «Вступай в Армию Победы!» будет работать полевая кухня, где все желающие смогут бесплатно угоститься настоящей фронтовой кашей.

Праздник посетят Герои России: Умарпаша Ханалиев, Олег Лобунец, Алексей Чагин и Владимир Захаров.

Программа мероприятия:

15:00 – 19:00 выставка стрелкового оружия и начало работы полевой кухни;

15:00 – 19:00 сборка, разборка автомата и стрельба в тире;

15:30 – 18:30 мастер-классы по плетению браслетов выживании и маскировочных сетей;

16:00 – 19:00 работа фотобудки;

16:15 – 16:30, 17:30 – 17:45 показательные выступления от Центра специальной подготовки имени В.Г. Агапова по тактическому армейскому бою.

В 19:00 у «Чаши» начнется большой концерт – на сцене выступят Татьяна Буланова и «Хор Турецкого».