news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 27 августа 2025 16:06

В День республики в Казани пройдет патриотическая акция «Вступай в Армию Победы!»

Читайте нас в
Телеграм
В День республики в Казани пройдет патриотическая акция «Вступай в Армию Победы!»

В День республики, 30 августа, в Казани пройдет масштабная патриотическая акция «Вступай в Армию Победы!». Мероприятие начнется в 15:00 и продлится до 19:00 часов.

У Центра семьи «Казан» развернутся палатки армии России, Африканского Корпуса и Казанского высшего танкового командного училища. Здесь можно будет посмотреть выставку стрелкового оружия – будет представлено около 100 единиц, а также показательные выступления по тактическому армейскому бою.

Специалисты пункта по отбору на военную службу расскажут о контрактной службе, а волонтеры проведут мастер-классы по плетению браслетов выживания и маскировочных сетей. Кроме того, можно будет увидеть амуницию бойцов СВО, примерить военную форму и получить фото в подарок, потренироваться в сборке автомата и пострелять в тире.

На площадке патриотической акции «Вступай в Армию Победы!» будет работать полевая кухня, где все желающие смогут бесплатно угоститься настоящей фронтовой кашей.

Праздник посетят Герои России: Умарпаша Ханалиев, Олег Лобунец, Алексей Чагин и Владимир Захаров.

Программа мероприятия:

  • 15:00 – 19:00 выставка стрелкового оружия и начало работы полевой кухни;
  • 15:00 – 19:00 сборка, разборка автомата и стрельба в тире;
  • 15:30 – 18:30 мастер-классы по плетению браслетов выживании и маскировочных сетей;
  • 16:00 – 19:00 работа фотобудки;
  • 16:15 – 16:30, 17:30 – 17:45 показательные выступления от Центра специальной подготовки имени В.Г. Агапова по тактическому армейскому бою.

В 19:00 у «Чаши» начнется большой концерт – на сцене выступят Татьяна Буланова и «Хор Турецкого».

#день республики татарстан #африканский корпус #военнослужащие #служба по контракту
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

26 августа 2025
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025