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В День республики в Казани пройдет массовая свадебная церемония
В Год семьи Управление ЗАГС Казани проводит множество мероприятий, но, пожалуй, самым запоминающимся станет массовая свадебная церемония 30 августа – в День республики. Об этом «Татар-информу» сообщила сегодня заместитель начальника управления Любовь Шарифуллина.
«17 августа на ночном казанском велофесте пройдет государственная регистрация брака. Свой семейный союз подписями скрепит пара, которая потом даст старт мероприятию. А 30 августа состоится крупное, масштабное мероприятие — 45 пар со всех муниципальных районов Республики Татарстан соберутся на территории возле центра семьи „Казан“. Это будет одновременная массовая свадебная церемония», — сказала она.
Спикер добавила, что в Год семьи Управление ЗАГС Казани проводит различные мероприятия, направленные на пропаганду традиционных семейных ценностей.
«Мы говорим о том, что необходимо сохранять и пропагандировать семейные ценности как в молодежной среде, так и среди всех жителей нашего города и республики. Мы приглашаем на торжественные мероприятия семьи, которые являются примером, образцом для подражания», — подчеркнула Шарифуллина.
22 ноября 2023 года Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й год в России стал Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.
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