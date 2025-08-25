В День республики в Казани пройдет большой концерт фестиваля «Наше время – Безнен заман»

Фото предоставлено Министерством по делам молодежи РТ

30 августа в 13:00 на площади перед театром имени Галиаскара Камала состоится большой праздничный концерт лауреатов и победителей ежегодного республиканского фестиваля работающей молодежи «Наше время – Безнең заман».

Фестиваль был учрежден Министерством промышленности и торговли РТ и Министерством по делам молодежи РТ в 2013 году. Проект проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

За годы проведения фестиваль стал важной площадкой для самореализации работающей молодежи республики, где участники демонстрируют творческие номера, сопоставимые по уровню с профессиональными коллективами.

«В День республики лауреаты и победители фестивального движения выступят на одной сцене с именитыми артистами Татарстана. Фестивальное движение является одной из форм патриотического воспитания молодежи и притяжения их на предприятия», – отметил Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры, член Союза театральных деятелей России, член Общественной палаты РТ по культуре, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан и Республики Крым, почетный наставник, генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов.

Фото предоставлено Министерством по делам молодежи РТ

Участниками масштабного события станут более 200 человек с 15 предприятий и организаций республики.

Концерт откроется парадом команд под гимн фестиваля, а завершится совместным исполнением песни «Мин яратам сине, Татарстан».

В мероприятии примут участие почетные гости, среди которых заместитель Премьер-министра РТ, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ Нурия Хашимова.

Фестиваль проводится в рамках программы «Лето в Татарстане» и направлен на развитие творческого потенциала молодежи. Он реализуется в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».

Заявочная кампания на ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль работающей молодежи «Наше время – Безнең заман» продолжается на сайте фестиваля.

Отметим, что в 2024 году в фестивале приняли участие более тысячи человек со 138 предприятий и организаций 33 муниципальных районов республики.

«Фестиваль является творческим брендом республики, которому нет аналогов в стране. "Наше время – Безнең заман" показывает, что трудовая деятельность на любом производстве вне зависимости от отрасли – это не только профессиональное становление и развитие, но и возможность реализовывать себя в творчестве. Фестиваль является настоящим семейным праздником, это большой вклад в сохранение и развитие семейных ценностей», – подчеркивал ранее министр по делам молодежи Ринат Садыков.