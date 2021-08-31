В День Республики Татарстан в Аксубаевском районе РТ открылся новый ФАП

В День празднования Республики Татарстан в селе Новое Узеево Аксубаевского района РТ в торжественной обстановке состоялось открытие нового модульного фельдшерско-акушерского пункта. Об этом пишет газета «Аксубаево».

Ранее в этой деревне объект здравоохранения располагался в старом здании, условия приема посетителей и оказания первой медицинской помощи были на низком уровне. Строительство нового здания началось в июне этого года, и уже к 30 августа в центре села возведено новое типовое здание, которое украсили воздушные шары.

Площадь ФАПа составляет 60 квадратных метров, здесь проведены все необходимые коммуникации, здание оснащено современным оборудованием, мебелью, отвечает всем требованиям и санитарным нормам. ФАП обслуживает более 300 человек разной возрастной категории.





Перед собравшимися выступил глава района Камиль Гилманов.



«Сегодня — день рождения нашей республики. И в этот день мы открываем в районе новый социально значимый объект. В последние годы таких объектов появляется немало: школы, клубы, дороги, дома, скверы, построенные по действующим программам, — отметил он. — Республика развивается, несмотря на экономические трудности, пандемию. Все республиканские, федеральные президентские программы с софинансированием района мы претворяем в жизнь».



Руководитель района искренне поблагодарил строителей, которые возводили это здание, представителей здравоохранения — за заботу о здоровье людей, вручил Благодарственные письма за своевременное и качественное выполнение строительных работ.





Собравшихся поприветствовал главный врач Центральной районной больницы Марсель Ислямов, глава Беловского сельского поселения Ильсур Махмутов, а фельдшер Гульнур Фатыхова получила символический ключ от нового ФАПа.



Объект возведен в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Нацпроекты реализуются с 2019 году на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина.