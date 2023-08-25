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В День Республики Татарстан театр Кариева включит аудиогазету
30 августа Казанский татарский театр юного зрителя представит два новых проекта, подготовленных ко Дню Республики Татарстан. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали представители театра.
«Проект „Казан — шагыйрьләр шәһәре“ („Казань — город поэтов“) задуман нами как аудиогазета — в течение всего праздничного дня из театра будут звучать стихи поэтов разного периода о Казани и Татарстане, а также воспоминания и письма известных деятелей литературы и искусства. Их будут читать артисты театра», — ознакомила с концепцией проекта директор театра Луиза Шарова.
По ее словам, в этот день можно будет услышать стихотворения Тукая, Дэрдменда, Сагита Рамиева, а также поэтов более позднего периода, вплоть до современных молодых авторов.
«30 августа приглашаем к нашему театру. Мы сделали подборку из прекрасных произведений о нашей столице Казани, любимой республике, родной земле. Они будут чередоваться с классическими композициями, и современными песнями о Татарстане и Казани», — анонсировала руководитель театра.
Второй проект будет посвящен великому русскому поэту Анне Ахматовой. Проект «Вакыт кайтавазы: Анна Ахматова — татарча» («Эхо времени: Анна Ахматова — на татарском») создается совместно с Галереей современного искусства. На представленной сейчас в ГСИ выставке «МУЗАПЛАЧА» 30 августа в 14:00 будут звучать стихи Ахматовой в переводе на татарский язык. Режиссер Эльдар Гатауллин готовит литературно-музыкальный вечер с участием современных поэтов, авторов переводов Ахматовой и артистов театра Кариева.
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