В День Республики Татарстан свой брак заключили одновременно 45 пар в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В новом здании театра имени Камала прошла торжественная церемония бракосочетания в День Республики Татарстан. Примечательно, что в ней поучаствовали сразу 45 пар из разных районов. Первые подарки молодоженам вручила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«В День Республики Татарстан вы дали друг другу слово о вечной любви, верности и понимании. Вы сможете преодолеть все трудности, потому что вы вместе. Хочу от всей души пожелать вам света, тепла, уюта и нежности друг к другу», – обратилась к новобрачным Фазлеева.

Она напомнила, что в прошлом году в День республики также прошла регистрация одновременно 45 пар. У них уже родились 10 малышей.

«Пока не дорабатывают», – пошутила вице-премьер.

Одна из таких пар пришла и в этом году поздравить нынешних молодоженов. Важно, что они вышли к микрофону со своим двухмесячным ребенком.

«Мы как раз заключали наш брак в День республики в прошлом году. Хочется пожелать, чтобы ваша семья была крепкой, каждый день приносил вам счастье и радость, а дом был наполнен взаимопониманием», – отметили Дмитрий и Аделина Кучины.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сама регистрация прошла синхронно. Сначала о своем согласии единовременно сказали все женихи, а затем и невесты, после чего Лейла Фазлеева вручила первые подарки молодоженам.

«То, что вы выбрали для своей регистрации именно День республики, накладывает на вас ответственность. Отныне вы должны понимать, что ваш брак – на всю оставшуюся жизнь. Уверена, вы справитесь с задачей приумножать традиционные духовные и семейные ценности наших народов», – добавила депутат Госдумы от РТ Татьяна Ларионова.

Завершилась церемония свадебным танцем в исполнении всех 45 пар