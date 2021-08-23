В День Республики Татарстан казанцы смогут увидеть фильмы местных авторов

В День республики, 30 августа, казанцы и гости города смогут увидеть фильмы местных авторов. День татарстанского кино начнется в 16 часов в кинотеатре «Мир», посещение свободное.

«Кинотеатр встретит гостей доброй анимационной сказкой от Даниила Файзрахманова „Кот Казанский“ (0+), в продолжение дня документальная короткометражка Фарида Давлетшина „Уроки Батуллы“ (12+) расскажет о живом классике татарской литературы», — передает пресс-служба ГБУК «Татаркино».

Последним в программе станет мелодрама «Сумбуль» (16+), снятая Рашидом Маликовым и Рамилем Фазлиевым в копродукции Татарстана и Узбекистана.

Посадка зрителей будет осуществляться с учетом ковид-ситуации, необходимо предварительно забронить место в кассе либо на сайте кинотеатра.

Организаторы — Министерство культуры РТ и «Татаркино». Мероприятие проводится приурочено Году родных языков и народного единства.