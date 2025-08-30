В День Республики Татарстан и День города Казани Марат Хуснуллин отметил успехи региона

Фото: Телеграм-канал Марата Хуснуллина

В День Республики Татарстан и День города Казани вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поздравил жителей региона с праздником. В своем Телеграм-канале он отметил, что республика уверенно развивается и достигает высоких результатов в различных сферах: строительстве жилья, дорог, благоустройстве территорий, развитии инфраструктуры и привлечении туристов.

Хуснуллин отметил, что в Татарстане была заложена основа многих программ и проектов, которые сейчас реализуются на федеральном уровне, включая ликвидацию аварийного жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий.

Он подчеркнул, что Казань является гостеприимной и красивой столицей, ежегодно принимающей крупные международные мероприятия. Марат Хуснуллин выразил гордость за город, отметив, что ему особенно приятно показывать изменения Казани друзьям и партнерам и получать положительные отзывы о ее развитии.

Хуснуллин отметил вклад всех жителей республики в развитие Татарстана, а также выразил благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову и мэру Казани Ильсуру Метшину за системную работу по улучшению жизни граждан.

Марат Хуснуллин пожелал республике дальнейшего процветания, а ее жителям – крепкого здоровья, благополучия и уюта в каждом доме.