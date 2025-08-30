В День республики стартовал прием заявок на соискание премии «Добрый Татарстан»

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В рамках празднования Дня республики министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и активисты добровольческого сообщества региона торжественно запустили заявочную кампанию Республиканской премии в сфере добровольчества (волонтерства) «Добрый Татарстан» 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Победителями премии станут лидеры волонтерского сообщества республики по различным направлениям: здравоохранение, экология, инклюзия, культура, событийное направление, помощь в зоне проведения специальной военной операции и так далее. Будут поощрены организаторы добровольческой деятельности, в том числе некоммерческие организации, учебные заведения, представители бизнеса. Волонтеры могут стать участниками премии по трем направлениям: «Волонтеры», «Команды», «Бизнес». Отдельно определяется «Волонтер года Республики Татарстан» и «Героический поступок года».

Воспитание социально ответственной личности – одна из целей национального проекта «Молодежь и дети», подчеркнули в связи с

этим в министерстве.

«Премия «Добрый Татарстан» – это отличная возможность заявить о себе на всю республику и сделать добро видимым для других. Этот год – юбилейный для премии. Пять лет подряд благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова мы поощряем волонтеров нашей республики, тех, кто выбирает делать мир лучше», – заметил в связи с этим Ринат Садыков.

Заявочная кампания премии продлится до 22 сентября текущего года. Ссылка для подачи заявки – dobro.ru/contest/379/apply. Церемония награждения состоится в конце года с участием руководства Татарстана. С подробной информацией о премии можно ознакомиться на официальном сайте.

В этом году введены две новые номинации: «Волонтер года в сфере инклюзии» и «Героический поступок года».

Достижения волонтеров будет оценивать экспертный совет премии, в который входят представители профильных министерств и ведомств республики, лидеры профильных добровольческих объединений и сотрудники Ресурсного центра добровольчества РТ. Отличительной чертой премии «Добрый Татарстан» является оценка исключительно личных достижений и решения общественных проблем добровольцев или организаций республики, обратили внимание в ведомстве.

«Прошлый год стал для нас знаменательным, мы собрали 373 заявки со всех 45 муниципалитетов Татарстана. Отметим, что для широкого освещения деятельности наших победителей мы ежегодно реализуем постинформационную кампанию совместно с медиагруппой «РИМ», и по всей Республике Татарстан на билбордах появляются портреты «героев нашего времени», – рассказал исполнительный директор Информационно-ресурсного центра добровольчества РТ Айрат Мубаракшин.

Победителем четвертого сезона премии ранее стал Виктор Воропаев – участник гуманитарных миссий и сбора гуманитарной помощи, активист движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

Организаторами премии являются Министерство по делам молодежи РТ и АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан».