В День республики семьи участников СВО увидели в Казани ледовое шоу Евгения Плющенко

Грандиозное ледовое шоу «Союз чемпионов» в честь Дня города и Дня республики в Казани сегодня организовал олимпийский чемпион Евгений Плющенко по приглашению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в «Татнефть Арене». Фигуристы представили программу для семей участников специальной военной операции.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Наша команда приехала в рамках благотворительного шоу для семей участников СВО и социально незащищенных категорий граждан. Совместно с руководством Татарстана мы сделали большой праздник для наших граждан. На льду выступили более 30 спортсменов — лучших представителей фигурного катания из сборной России. Специально для шоу в Казани мы адаптировали номера, сделали выступление с гимном Республики Татарстан. Татарская публика встречает прекрасно, очень зажигательные люди!» — рассказал Евгений Плющенко.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Плющенко отметил, что в шоу прозвучала музыка великих русских композиторов — Рахманинова, Чайковского, Римского-Корсакова и других, а также татарские композиции. Каждый номер поставлен индивидуально, фигуристы воплотили на льду традиции русского искусства.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов поблагодарил команду за подаренный татарстанцам праздник. «Татарстан очень признателен вашей команде. Это большой праздник для наших горожан. Для нас всегда радостно, когда великие спортсмены, олимпийские звёзды нас посещают и делают чудо», — сказал он.