В День республики планируется ограничить движение судов по Казанке

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На участке реки Казанки от моста Миллениум до Кировской дамбы в День Республики Татарстан и День города Казани, 30 августа, предполагается ограничить движение судов. Проект соответствующего постановления Кабинета министров РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

В тексте документа сказано, что ограничение затронет суда внутреннего водного транспорта, включая гидроциклы, и маломерные суда, не подлежащие государственной регистрации в реестре маломерных судов.

Предполагается, что запрет на движение маломерных судов будет действовать с 16.00 до 22.30 30 августа.

В обеспечении запрета окажутся задействованы силы и средства ГУ МЧС России по РТ и МВД по РТ.