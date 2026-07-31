news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 31 июля 2026 10:44

В День республики планируется ограничить движение судов по Казанке

Читайте нас в
Телеграм
В День республики планируется ограничить движение судов по Казанке
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На участке реки Казанки от моста Миллениум до Кировской дамбы в День Республики Татарстан и День города Казани, 30 августа, предполагается ограничить движение судов. Проект соответствующего постановления Кабинета министров РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

В тексте документа сказано, что ограничение затронет суда внутреннего водного транспорта, включая гидроциклы, и маломерные суда, не подлежащие государственной регистрации в реестре маломерных судов.

Предполагается, что запрет на движение маломерных судов будет действовать с 16.00 до 22.30 30 августа.

В обеспечении запрета окажутся задействованы силы и средства ГУ МЧС России по РТ и МВД по РТ.

#маломерные суда #река казанка #день республики
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В восьми городах РТ объявлена угроза атаки БПЛА

31 июля 2026

В Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки БПЛА

31 июля 2026
Новости партнеров