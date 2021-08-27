В День республики парад фестиваля «Уйнагыз, гармуннар!» возглавит Фирдус Тямаев

Парад баянистов в рамках фестиваля «Уйнагыз, гармуннар!» («Играй, гармонь!») 30 августа возглавит заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев.

«Мы с Фирдусом Тямаевым снимали клип на песню „Татарлар“. В ходе общения с ним я поняла, что он истинный татарский патриот, ратует за нашу нацию. Он такой человек, что может повести за собой других. Я предложила его в качестве ведущего парада. В Министерстве культуры предложение приняли», — пояснила режиссер праздника — художественный руководитель ансамбля танца «Казань» Чулпан Закирова.

Фирдус Тямаев отметил, что возглавлять парад — большая ответственность для него. «Мы будем играть наши татарские народные мелодии, петь народные песни. У татарского народа есть свой „моң“, свои инструменты. Раньше в каждом втором доме была гармонь, это и сейчас так. И в деревнях среди молодежи, представителей старшего поколения есть настоящие мастера», — сказал певец на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Республиканский фестиваль народного творчества «Уйнагыз гармуннар» начнется в 11.00 на площади перед театром имени Камала. В нем примут участие фольклорные коллективы и артисты татарской эстрады — Фадис Ганиев, Лилия Биктимирова, Айдар Галимов, Фидан Гафаров, Фирдус Тямаев.

Праздник продолжится парадом баянистов. В этом году фестиваль «Уйнагыз, гармуннар!» проходит в 36-й раз. На мероприятие приглашены около тысячи музыкантов и артистов из 28 регионов России. Парад гармонистов пройдет по улице Баумана, оттуда поднимется на площадь 1 Мая и к Спасской башне.