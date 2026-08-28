В День Республики назовут победителей конкурса патриотической песни

Финал и гала-концерт II Республиканского конкурса патриотической песни пройдет 30 августа на площадке у центра семьи «Казан».

«Второй год подряд при поддержке правительства Республики Татарстан мы проводим республиканский конкурс патриотической песни. Для нас это очень важное мероприятие, и в этом году особенно приятно, что увеличилось количество участников», – рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

По ее словам, в этом году было принято свыше трехсот заявок против прошлогодних ста пятидесяти. Во второй тур конкурса жюри уже отобрали 70 конкурсантов, в том числе ветеранов боевых действий.

В состав жюри второго этапа входят: директор Государственного Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева Инга Новикова, директор Государственного камерного хора Республики Татарстан Анастасия Чупрунова, член Всероссийской общественной академии голоса и преподаватель Казанского музыкального колледжа имени Аухадиева Резеда Валеева, член Всероссийской общественной академии голоса и преподаватель Казанского музыкального колледжа имени Аухадиева Юлия Дычек, заслуженный артист Республики Татарстан Игорь Горчаков, заслуженный артист Республики Татарстан Максим Мулин.

По итогам конкурса будут определены призеры в каждой номинации («Лучшая музыка», «Лучшая песня», «Лучший текст» и «Лучшее исполнение») и обладатель Гран-при, которые получат дипломы и денежные сертификаты. Победитель конкурса получит 300 тысяч рублей.

На гала-концерте также выступит музыкальный продюсер и член жюри конкурса Антон Салакаев и его группа «Волга-Волга». Музыкальный коллектив второй год подряд выступает партнером конкурса.

В конкурсе принимают участие авторы музыки, сольные исполнители и вокальные коллективы с произведениями патриотической направленности.

Проведение конкурса соответствует целям и задачам федерального проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодёжь и дети».