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В День Республики «Единая Россия» провела пикетную кампанию на Кремлевской набережной
В рамках празднования Дня республики на Кремлевской набережной — одной из самых ярких площадок Казани, Татарстанское реготделение «Единой России» развернуло три агитационных палатки. Гостям праздника рассказали о работе проекта «Мой депутат», дающего каждому избирателю возможность обратиться к депутату с вопросами и предложениям. Также татарстанцам и туристам рассказали о выборах в Госсовет РТ, которые состоятся 8 сентября, и кандидатах от партии «Единая Россия».
Агитаторы вручали прохожим брендированные подарки: футболки, браслеты и шоперы. Кроме того, реготделение партии присоединилось к реализации акции «Всей семьей на выборы», сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
«День Республики – это общий праздник для всех нас. Казань — прекрасный город, который стремительно растет и развивается. Руководство Татарстана делает все возможное для того, чтобы наша жизнь становилась еще лучше, интереснее и комфортнее», - заявил депутат Госсовета РТ, главврач казанской клинической больницы №12, секретарь Авиастроительного первичного отделения «Единой России» Рамиль Ахметов.
Он призвал татарстанцев прийти на выборы 8 сентября и отдать голос за своего кандидата.
«В своей жизни я не пропустил ни одни выборы. Слово «выборы» всегда ассоциировалось у меня с праздником. Мы приходим на избирательный участок всей семьей – это уже стало доброй традицией. Идти на выборы — значит обозначить свою позицию. А наша позиция – это стабильность, уверенный взгляд в будущее и поддержка правительства», — прокомментировал Ахметов.
Депутат Госсовета подчеркнул, что от решения каждого из нас зависит будущее наших близких и будущее всей страны.
«День республики – большой семейный праздник. Татарстан с каждым годом становится привлекательнее и успешнее: благоустраиваются дороги и общественные пространства, ведется интенсивное строительство жилья и социальных объектов. Татарстанцы по праву гордятся успехами родного региона», — уверен депутат Казгордумы, глава УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов.
Он обратился к жителям республики с просьбой прийти на избирательные участки и поддержать курс преобразований.
«На выборы 8 сентября обязательно пойдем всей семьей. Мы все должны сказать свое слово. Кто, если не мы? Участие в выборах – это проявление личной гражданской позиции, наш долг и прекрасная возможность высказать свое мнение, которое может повлиять на ситуацию в стране», — подытожил Евгений Чекашов.
Брендированные палатки «Единой России» работают по всей республике. Они размещаются в самых оживленных местах городов и сел. Больше всего точек в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске. Акция продлится до 6 сентября.
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