В День Республики «Единая Россия» провела пикетную кампанию на Кремлевской набережной

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

В рамках празднования Дня республики на Кремлевской набережной — одной из самых ярких площадок Казани, Татарстанское реготделение «Единой России» развернуло три агитационных палатки. Гостям праздника рассказали о работе проекта «Мой депутат», дающего каждому избирателю возможность обратиться к депутату с вопросами и предложениям. Также татарстанцам и туристам рассказали о выборах в Госсовет РТ, которые состоятся 8 сентября, и кандидатах от партии «Единая Россия».

Агитаторы вручали прохожим брендированные подарки: футболки, браслеты и шоперы. Кроме того, реготделение партии присоединилось к реализации акции «Всей семьей на выборы», сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

«День Республики – это общий праздник для всех нас. Казань — прекрасный город, который стремительно растет и развивается. Руководство Татарстана делает все возможное для того, чтобы наша жизнь становилась еще лучше, интереснее и комфортнее», - заявил депутат Госсовета РТ, главврач казанской клинической больницы №12, секретарь Авиастроительного первичного отделения «Единой России» Рамиль Ахметов.

Он призвал татарстанцев прийти на выборы 8 сентября и отдать голос за своего кандидата.

«В своей жизни я не пропустил ни одни выборы. Слово «выборы» всегда ассоциировалось у меня с праздником. Мы приходим на избирательный участок всей семьей – это уже стало доброй традицией. Идти на выборы — значит обозначить свою позицию. А наша позиция – это стабильность, уверенный взгляд в будущее и поддержка правительства», — прокомментировал Ахметов.

Депутат Госсовета подчеркнул, что от решения каждого из нас зависит будущее наших близких и будущее всей страны.

«День республики – большой семейный праздник. Татарстан с каждым годом становится привлекательнее и успешнее: благоустраиваются дороги и общественные пространства, ведется интенсивное строительство жилья и социальных объектов. Татарстанцы по праву гордятся успехами родного региона», — уверен депутат Казгордумы, глава УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов.

Он обратился к жителям республики с просьбой прийти на избирательные участки и поддержать курс преобразований.

«На выборы 8 сентября обязательно пойдем всей семьей. Мы все должны сказать свое слово. Кто, если не мы? Участие в выборах – это проявление личной гражданской позиции, наш долг и прекрасная возможность высказать свое мнение, которое может повлиять на ситуацию в стране», — подытожил Евгений Чекашов.

Брендированные палатки «Единой России» работают по всей республике. Они размещаются в самых оживленных местах городов и сел. Больше всего точек в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске. Акция продлится до 6 сентября.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.