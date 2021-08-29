В День республики для челнинцев организуют эстафеты и татар-квест

30 августа в Набережных Челнах откроется интерактивная площадка «Мой ЗАМАНчивый город». Для жителей и гостей города будет организована программа, включающая спортивные и интеллектуальные состязания, а также мастер-классы. Организатор мероприятия — молодежный центр «Заман».

Так, участники в возрасте от пяти до 12 лет могут принять участие в спортивных стартах. Соревнования будут поделены на четыре этапа: «Кольцеброс», «Корзинка», «Добеги первым» и «Эстафета». Участники до 35 лет смогут научиться изготовлению тематических открыток ко Дню республики.

Гости мероприятия 10 до 18 лет смогут также проверить свои знания по истории Татарстана. В этом им поможет татар-квест, который посвящен первостроителям КАМАЗа, города и республики.