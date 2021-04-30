В День радио телебашня Казани подключит праздничную иллюминацию

В День радио, 7 мая, телебашня Казани включит праздничную иллюминацию. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе РТПЦ Республики Татарстан.



«7 мая праздничную подсветку включат телебашни в Казани, Белгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Кирове, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Саранске, Твери, Туле и Челябинске», — говорится в сообщении.



Также иллюминацию в честь Дня радио подключит Останкинская телебашня в Москве. На фасаде здания будет транслироваться поздравительная открытка. Помимо этого, в преддверии праздника, 30 апреля, РТЦП Татарстана запустит в тестовом режиме трансляцию программ радио «Маяк» в Альметьевске.



В зону охвата также частично попадут территории Заинского, Лениногорского и Сармановского районов. Таким образом, радиовещание распространится на более 181 тыс. человек, подчеркнули в пресс-службе.



2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, телебашни Казани и Нижнекамска окрасились синими огнями.