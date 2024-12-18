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В День работников органов безопасности в РТ покажут фильм о ликвидации террористов
Большая премьера документального фильма «Операция «Кассам» состоится уже в эту пятницу, в день работников органов безопасности России.
Это эксклюзивный фильм Эльмиры Заляевой и Ильдара Галяутдинова о ликвидации одной из самых масштабных террористических группировок в Татарстане.
Зрители узнают, как на протяжении нескольких лет сотрудники Управления ФСБ России по Республике Татарстана проводили специальную операцию и раскрывали подпольную сеть боевиков. На экране покажут эксклюзивные интервью и полную реконструкция событий.
Совместный проект УФСБ по Татарстану и ГТРК «Татарстан» можно будет посмотреть 20 декабря в 21.00 на телеканале «Россия 24» Татарстан.
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