В день проведения велогонки Tour de Tatarstan Kazan ограничат движение транспорта

25 сентября в Казани изменится схема движения общественного транспорта и по ряду улиц ограничат движение транспорта в связи с проведением шоссейной велогонки Tour de Tatarstan Kazan. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

25 сентября с 7 утра до 12:30, после закрытия движения по ул.Батурина, автобусы №№ 22, 28, 89 будут курсировать по схеме: ул.К.Маркса — ул.Пушкина — ул.Право-Булачная — пл.Тысячелетия, далее по маршрутам.

В обратном направлении эти автобусы будут следовать по схеме: пл.Тысячелетия — ул.Лево-Булачная — ул.Пушкина, далее по маршрутам.

Остановочный пункт «Центральный парк культуры и отдыха Казани» по ул.Н.Ершова для троллейбусных маршрутов №№3, 5, 7 и автобусных маршрутов №№ 10а, 22, 30, 35, 63, 89, 91 перенесут в район транспортной развязки на пересечении улиц Вишневского и Н.Ершова.

Движение будет ограничено на участках улиц:

с 6 утра до 12.30 по второстепенной дороге (в направлении от дома № 39 по Сибирскому тракту до дома № 122б по пр.Ямашева, полное ограничение движения); с 6.00 до 13.00 вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (полное ограничение движения).

С 6.30 до 12.30 движение будет ограничено:

под мостом по пр.Ямашева (полное ограничение движения);

по ул.Хакима (в направлении от ул.Амирхана до пересечения с ул.Чистопольской, полное ограничение движения с возможностью сквозного проезда по ул.Нигматуллина);

по Чистопольскому кольцу (от съезда на ул.Сибгата Хакима до съезда на ул.Чистопольскую, ограничение двух правых полос движения);

по ул.Чистопольской (в направлении от Чистопольского кольца до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена», ограничение трех правых полос движения);

по ул.Сибгата Хакима (в направлении от ул.Декабристов до ул.Амирхана, полное ограничение движения);

по ул.Амирхана (в направлении от ул.Сибгата Хакима до моста «Миллениум»), на мосту «Миллениум» (в направлении от ул.Сибгата Хакима до съезда на ул.Ершова, ограничение 1,5 правых полос движения);

на съезде с ул.Подлужной на ул.Вишневского (полное ограничение движения);

по ул.Ершова (в направлении от съезда с ул.Вишневского до ул.Карла Маркса, ограничение 1,5 правых полос движения);

по ул.Карла Маркса (в направлении от ул.Ершова до ул.Толстого, ограничение 1,5 правых полос движения);

по ул.Толстого (в направлении от ул.Карла Маркса до ул.Большой Красной, полное ограничение движения);

по ул.Гоголя (в направлении от ЖК «Кристалл» до ул.Большой Красной, полное ограничение движения).

С 7.00 до 12.30 движение ограничат:

по ул.Большой Красной (в направлении от ул.Толстого до ул.Батурина, полное ограничение движения с возможностью сквозного проезда по ул.Гоголя, ул.Жуковского, ул.Пушкина, ул.Театральной, ул.Фукса, ул.Япеева);

по ул.Батурина (в направлении от ул.Карла Маркса до ул.Кремлевской набережной, полное ограничение движения);

по ул.Кремлевской набережной (в направлении от ул.Батурина до ул.Саид-Галеева, полное ограничение обоих направлений движения);

на съезде с Кремлевской дамбы в направлении к ул.Кремлевской набережной (полное ограничение движения);

на съезде с пл.Тысячелетия (в направлении от пл.Тысячелетия до ул.Батурина, полное ограничение движения);

по ул.Саид-Галеева (в направлении от съезда на ул.Кремлевской набережной до выезда с ул.Кремлевской набережной, ограничение 1,5 полос движения);

по Кремлевской дамбе (по направлению от съезда с ул.Батурина до ул.Сибгата Хакима, ограничение 1,5 правых полос движения).