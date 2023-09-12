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Руc Тат
Общество 12 сентября 2023 16:10

В День программиста казанцы увидят на телебашне подсветку с логотипом Года цифровизации

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В День программиста казанцы увидят на телебашне подсветку с логотипом Года цифровизации
Фото: © «Татар-информ»

Завтра, 13 сентября, в честь Дня программиста на казанской телебашне включат архитектурно-художественную подсветку с логотипом Года цифровизации в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

«Отмечается профессиональный праздник – День программиста – как признание государственной значимости сферы разработки программного обеспечения и значительного вклада специалистов этой профессии в инновационное развитие РФ», – отметили в ведомстве.

Логотип.

Фото: © «Татар-информ»

Увидеть светодинамическое шоу гости и жители Казани смогут в течение четырех часов – с 19 и до 23.

День программиста утвержден Указом Президента РФ в 2009-м и празднуется на 256-й день года – 13-го или 12-го числа (в високосный год) первого месяца осени.

#подсветка #год цифровизации
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