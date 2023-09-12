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В День программиста казанцы увидят на телебашне подсветку с логотипом Года цифровизации
Завтра, 13 сентября, в честь Дня программиста на казанской телебашне включат архитектурно-художественную подсветку с логотипом Года цифровизации в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
«Отмечается профессиональный праздник – День программиста – как признание государственной значимости сферы разработки программного обеспечения и значительного вклада специалистов этой профессии в инновационное развитие РФ», – отметили в ведомстве.
Увидеть светодинамическое шоу гости и жители Казани смогут в течение четырех часов – с 19 и до 23.
День программиста утвержден Указом Президента РФ в 2009-м и празднуется на 256-й день года – 13-го или 12-го числа (в високосный год) первого месяца осени.
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