В День предпринимателя представители бизнеса презентуют Минниханову свои проекты

В День российского предпринимательства 26 мая Рустам Минниханов проведет встречу с представителями бизнес-сообщества республики. В ходе беседы ему презентуют 6 новых проектов, а также обсудят дополнительные меры поддержки предпринимательства. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Рустам Нургалиевич проведет традиционную встречу с предпринимателями. Когда он встречается с предпринимательским сообществом, традиционно рассматриваются конкретные примеры развития бизнеса, ставятся конкретные вопросы, обсуждаются запросы бизнес-сообщества», — отметила Галимова.

Она добавила, что участниками мероприятия также станут представители министерств и ведомств, Государственной Думы, федеральных ведомств (в формате видеосвязи).

«На ближайшей встрече будут презентованы 6 проектов предпринимателей. Они выступят со своими инициативами о том, какие дополнительные меры поддержки можно было бы ввести, либо смягчить существующие требования для развития бизнеса в сложившейся ситуации», — пояснила Лилия Галимова.

Она напомнила, что на сегодняшний день в республике действуют 166 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в работе которых задействованы 796 тыс. человек. С начала года фиксируется 3-процентный рост числа людей, занятых в этом секторе экономики. Кроме того, число самозанятых в республике достигло 181,9 тыс. человек.