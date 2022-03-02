В день празднования Масленицы вводятся дополнительные электрички из Казани в Свияжск

В день празднования Масленицы, 6 марта, будут назначены дополнительные пригородные поезда по маршруту Казань — Свияжск — Казань. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«В музее-заповеднике остров-град Свияжск пройдет фестиваль „Свияжская Масленица”. Для доставки гостей к месту празднования вводятся дополнительные поезда», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, от железнодорожной станции Свияжск до острова Свияжск и обратно будут курсировать автобусы, расписание которых согласовано с движением пригородных поездов. При предъявлении билета на поезд проезд в автобусе — бесплатный.

В частности, назначается поезд №6001, который отправится со станции Казань в 8.58 и прибудет на станцию Свияжск в 10.15. Автобус от станции Свияжск отправится в 10.25.

Вводится также электричка №6355 отправлением из Казани в 10.27 и прибытием на станцию Свияжск в 11.44. Отправление автобуса от станции Свияжск запланировано на 11.55.

С острова Свияжск до железнодорожной станции автобус отправится в 14.00. А поезд №6006 проследует со станции Свияжск в 14.30, на станцию Казань он приедет в 15.44.

Следующий автобус с острова Свияжск отправится в 16.10. А со станции Свияжск в 16.43 отправится электричка №6358, поезд будет в Казани в 17.58.