Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В День пожилых на Казанской телебашне появится символ праздника
1 октября Казанская телебашня включит праздничную подсветку. В честь Международного дня пожилых на ней засветится символ праздника — раскрытая ладонь. Об этом сообщает Минцифры РТ.
Увидеть светодинамическое шоу можно с 17.00 до 23.00.
Напомним, что с 2019 года в рамках национального проекта «Демография», который реализуется по указу Президента Владимира Путина, в России действует проект «Старшее поколение».
«Забота о людях пожилого возраста — один из главных приоритетов, — заявил ранее глава государства. — Необходимо обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону — компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»