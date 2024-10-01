В День пожилого человека в Татарстане ожидается до +23 градусов

Во вторник, 1 октября, в Татарстане не ожидается существенных осадков.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в День пожилого человека в республике утром температура составит +5..+10 градусов, но днем повысится до +18..+23 градусов.

Ветер в этот день в Татарстане - юго-западный с переходом на северо-восточный и со скоростью 4-9 м/с, днем местами порывами до 13 м/с.