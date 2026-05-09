В День Победы в Елабуге открыли бюсты двум Героям России

В Елабуге в рамках празднования Дня Победы состоялось открытие бюстов Героям России Александру Епанешникову и Станиславу Большакову. Торжественная церемония прошла в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества».

Праздничные мероприятия 9 Мая начались с возложения цветов к Стеле тружеников тыла в сквере у Музея Памяти Елабужского государственного музея-заповедника. Участники церемонии почтили память жителей, которые в годы Великой Отечественной войны трудились в тылу.

Глава Елабужского района Рустем Нуриев напомнил о подвигах Александра Епанешникова, Станислава Большакова и других уроженцев города, чьи имена вошли в историю Елабуги.

Александр Епанешников 23 августа 1993 года вместе с экипажем ценой собственной жизни спас жителей Волгограда, направив самолет с отказавшими двигателями в лесной массив. Станислав Большаков погиб в зоне специальной военной операции, прикрывая отход раненых сослуживцев.

В церемонии открытия бюстов приняли участие родственники героев. Дочь Александра Епанешникова Татьяна Пензина поблагодарила руководство и жителей города за сохранение памяти о ее отце.

«Мне вдвойне приятно, что открытие памятника состоялось именно сегодня. День Победы – особенный для каждого из нас. Мы говорим: «Никто не забыт, и ничто не забыто», и сегодняшнее событие еще одно подтверждение этому», – сказала Татьяна Пензина.

Тетя Станислава Большакова Елена Галиахметова отметила, что подвиг современных бойцов продолжает героические традиции поколения победителей.

«В годы Великой Отечественной войны наши родные воевали за мир, за само наше существование, не щадя своей жизни. Точно так же Стас погиб за то, чтобы все дети России жили в мире. Мы все этого хотим, и пусть наши ребята вернутся домой живыми», – подчеркнула она.

После открытия мемориальный комплекс насчитывает 11 бюстов. Здесь увековечены Герои Советского Союза Леонид Говоров, Гимазетдин Вазетдинов, Аким Гаврилов, Григорий Романов, Петр Сафронов, Степан Спирьков и Борис Шабалин, полные кавалеры ордена Славы Рифкат Гайнуллин и и, а также Герои России Александр Епанешников и Станислав Большаков.

Завершилось мероприятие возложением цветов к Вечному огню и бюстам героев-земляков. Многие жители пришли с портретами своих родственников – участников войны и защитников Отечества.