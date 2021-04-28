В этом году в Альметьевске состоится праздничный салют в честь Дня Победы

В этом году 9 Мая в Альметьевске будет проведен праздничный салют. Об этом сообщила замруководителя исполкома по социальным вопросам Светлана Лаптева во время прямого эфира с главой Альметьевского района Тимуром Нагумановым.

«Кульминацией праздника 9 Мая станет праздничный салют. Он состоится в 22.00 на площадке у Альметьевского драмтеатра. В прошлом году его не было», — сообщила докладчик.

Основные мероприятия 9 мая в этом году пройдут в очном формате. «Во избежание массового скопления народа праздничные события будут организованы от площади Ленина до молодежного центра с 10.00 до 22.00», — уточнила Лаптева.

Также стало известно, что парад-шествие и детский конкурс смотра и строевой подготовки в День Победы не состоятся, а акция «Бессмертный полк» переносится на 24 июня. «Мы очень долго обсуждали предстоящие мероприятия на 9 Мая и пришли к выводу, что парад-шествие и конкурс смотра и строевой подготовки для детей не проводить, а „Бессмертный полк“ перенести на более позднюю дату», — прокомментировал Нагуманов ситуацию.

9 мая на центральной площадке празднования состоится гастрономический фестиваль, стилизованный под эпоху 40-х, который будет сопровождаться концертной программой на военную тематику с участием звезд татарской эстрады, творческих коллективов города, популярных молодежных коллективов республики.

Справа и слева от драмтеатра будут установлены две небольшие сцены с экранами, на которых будет вестись онлайн-трансляция с Красной площади Москвы. На площадке от улицы Джалиля до молодежного центра будут функционировать ярмарка ремесленников, интерактивная выставка краеведческого музея и картинной галереи, проводиться тематические мастер-классы, детские развлечения и прочие активности. Также гости праздника смогут посетить парк военной техники, организованный клубом «Восьмая миля», продегустировать блюда полевой кухни. В 18.55 альметьевцев приглашают на площадь Ленина, где состоится минута молчания.

На сегодняшний день в Альметьевском районе проживают 1274 ветерана, из них 46 — это участники и инвалиды Великой Отечественной войны. «Страшная цифра, но за последние 2,5 года из жизни ушли 745 ветеранов», — сообщила Лаптева.

В этом году в преддверии 9 Мая ветеранам традиционно будут вручаться поздравительные открытки от Президента России Владимира Путина и Президента Татарстана Рустама Минниханова. Отдельным категориям ветеранов до 1 мая будет вручено 342 подарочных набора от имени Президента РТ.