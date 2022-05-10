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Транспорт
10 мая 2022  11:40

В День Победы метрополитен Казани перевез более 153 тыс. пассажиров

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Казанский метрополитен в День Победы перевез 153 640 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.

«В связи с проведением праздничных мероприятий и большим скоплением людей метрополитен работал в усиленном режиме», — отмечается в сообщении.

Были специально запущены дополнительные поезда, чтобы жители и гости Казани могли добираться до мест проведения праздничных мероприятий. 

При этом метрополитен столицы Татарстана в День Победы 2021 года перевез 113 604 человек, 2020 года — 8500, 2019 года — 159 106. Таким образом, сейчас пассажиропоток почти восстановился до уровня, предшествовавшего началу пандемии коронавируса.

#казанский метрополитен #День Победы
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