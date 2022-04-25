В День Победы казанский транспорт будет работать в усиленном режиме

В День Победы, 9 мая, система общественного транспорта Казани будет работать в усиленном режиме. По ряду улиц движение будет ограничено из-за масштабных праздничных мероприятий. Об этом на деловом понедельнике сообщила замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

По ее словам, предпраздничные ограничения дорожного трафика стартуют заранее. Например, 4 мая с 18 часов вечера до 23 часов ночи будет ограничено движение транспорта на площади Тысячелетия, в том числе от улицы Профсоюзной до улицы Батурина. Далее движение на площади Тысячелетия перекроют 7 мая с 16 часов до 22 часов вечера, в том числе по улицам Право-Булачной и Лево-Булачной до улицы Чернышевского.

Кроме того, полное ограничение трафика на площади Тысячелетия стартует в 17 часов 8 мая и продлится до 2 часов ночи 10 мая – в связи с проведением торжеств. Помимо этого, с 18 часов 8 мая до 22 часов 9 мая будет перекрыта улица Бондаренко.

«В случае скопления людей по завершении салюта возможно частичное перекрытие улицы Сибгата Хакима. Специальную подачу общественного транспорта организуют со стороны улиц Саид-Галеева и Московской. Метрополитен 9 мая будет работать по графику рабочего дня», – подчеркнула Сагитова.

Она добавила, что ради обеспечения безопасности на всех объектах празднования будут проходить досмотровые мероприятия.

