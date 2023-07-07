В день Петра и Февронии в Казани пройдет выставка фото детей-сирот, которые ищут семью

8 июля в России празднуется День семьи, любви и верности. В этот же день Церковь почитает память благоверных князей Муромских Петра и Февронии.

В честь праздника на территории архиерейского подворья священномученика Кирилла по адресу: улица Чистопольская, д. 30, проведут сразу несколько мероприятий: открытие фотовыставки, концерт и ярмарку, а начнется празднование с праздничной Божественной литургии.

Службу возглавит Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в сослужении духовенства Казани. Молитвы будут вознесены о родителях и детях, благополучии и мире в семье, помолятся также о тех, кто хочет обрести семью.

После литургии состоится открытие фотовыставки «Папа мама есть», которая организована Региональной общественной организацией «Мы вместе!». Она помогает детям-сиротам и семьям, воспитывающим приемных детей.

На снимках представят портреты сирот, мечтающих обрести семью. После открытия священники и верующие возложат цветы к памятнику небесным покровителям супругов — благоверным князьям Петру и Февронии.

В программе мероприятия для семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в зоне СВО, и семей, в которых воспитываются приемные дети.

Продолжится праздник концертом, ярмаркой и мастер-классом для детей. Для гостей подготовят сладости и чай из самоваров.

Гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению бумажных цветов для благотворительного фестиваля «Дни белого цветка», он пройдет в Казани с 18 по 23 июля. Деньги, вырученные на мероприятии, передадут на нужды мобилизованных жителей Татарстана.

Начало Божественной литургии запланировано в 9 утра, в 11 часов начнется концерт.