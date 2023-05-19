В День печати журналисты изданий «Татмедиа» провели медиапикник

Медиапикник прошел сегодня в Казани возле здания АО «Татмедиа». Коллег с Днем печати Республики Татарстан поздравил руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«В этот теплый, солнечный день поздравляю всех с прекрасным праздником! Желаю каждому из вас здоровья, счастья, любви и праздничного настроения», – сказал он.

Собравшихся на празднике сотрудников газет и журналов поприветствовал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Сегодня в нашей жизни без журналистов невозможно ничего сделать. Современная экономика, культура, образование – все связано с журналистами. Мы пользуемся информацией с утра и до вечера. Журналистика – одна из самых главных профессий сегодняшнего общества, но быть журналистом – огромный труд и большая ответственность», – сказал он.

Садыков отметил, что в АО «Татмедиа» трудится более 1,5 тыс. журналистов, которые каждый день работают на благо республики. Тираж газет и журналов «Татмедиа» суммарно составляет более 250 тыс. экземпляров.

На медиапикнике прошло чествование ветеранов отрасли и награждение лучших сотрудников изданий «Татмедиа».

АО «Татмедиа» – крупнейшая региональная медиакомпания Татарстана, созданная в 2007 году. Газеты АО «Татмедиа» издаются на татарском, русском, чувашском и удмуртском языках. 43 газеты выходят на русском, 49 – на татарском, 5 – на чувашском и одна газета – на удмурдском языке.