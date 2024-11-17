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В День памяти жертв ДТП спортсмены напомнили татарстанцам о том, что нужно соблюдать ПДД
Сегодня, в День памяти жертв ДТП татарстанские спортсмены напомнили водителям и пешеходам напоминают о том, что нужно соблюдать правила дорожного движения.
Как сообщает Госавтоинспекция Казани, ежегодно в мире на дорогах погибает более трех тысяч человек и около ста тысяч получают увечья и травмы.
Цель этого дня - почтить память погибших и выразить соболезнования членам их семей.
Важно напомнить всем о необходимости соблюдения ПДД и обеспечения безопасности дорожного движения.
«Татар-информ» рассказывал, что 15 ноября в Казани сотрудники Госавтоинспекции вместе со студентами и волонтерами БДД провели акцию ко дню памяти жертв ДТП.
Они проехали по местам, где в этом году случились смертельные аварии. Водителям раздали информационные буклеты и световозвращающие жилеты.
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