В День памяти жертв ДТП спортсмены напомнили татарстанцам о том, что нужно соблюдать ПДД

Сегодня, в День памяти жертв ДТП татарстанские спортсмены напомнили водителям и пешеходам напоминают о том, что нужно соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, ежегодно в мире на дорогах погибает более трех тысяч человек и около ста тысяч получают увечья и травмы.

Цель этого дня - почтить память погибших и выразить соболезнования членам их семей.

Важно напомнить всем о необходимости соблюдения ПДД и обеспечения безопасности дорожного движения.

«Татар-информ» рассказывал, что 15 ноября в Казани сотрудники Госавтоинспекции вместе со студентами и волонтерами БДД провели акцию ко дню памяти жертв ДТП.

Они проехали по местам, где в этом году случились смертельные аварии. Водителям раздали информационные буклеты и световозвращающие жилеты.